Конгрессмен: США хочет выйти из Договора по открытому небу

Американского политика такая ситуация не радует он просит администрацию президента США задуматься о последствиях.

Конгрессмен США рассказал о том, что Америка намерена выйти из договора по открытому небу. О подобных сведениях и в пресс-службе Белого дома, и в Госдепартаменте страны отказались комментировать заявление Элиота Энгела. Однако чиновники также не опровергли информацию.

Известно, что источник данных занимает должность председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Он представляет демократическую партию Нью-Йорка.

Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас не делать столь безрассудного шага объясняет свою позицию Элиот

Соответствующее письмо направлено в адрес помощника президента США нацбезопасности Роберту О"Брайену. Текст письма опубликовали помощники Элиота.

По мнению спикера, открытое небо с 2022 года обеспечивало военную транспарентность стран, подписавших документ. Выход Америки из соглашения будет выгоден России, но навредит союзникам и партнерам США.

Договор позволяет США и союзникам отслеживать дислокацию российских военных. Наблюдательные полеты дают возможность собирать информацию о российских действиях на Украине комментирует ситуацию конгрессмен

Он добавил, что на данный момент администрация президента не проводила консультаций с партнерами США, а также членами Конгресса. Также необходимо объяснить конкретные намерения, из-за которых небо закрывается.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции.

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