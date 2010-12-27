Дональд Трамп рамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США назвал условия, при которых это произойдет.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.

Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей большой и непревзойденной мудрости посчитаю выходящим за рамки, я развалю экономику Турции,

- написал американский лидер

Глава Белого дома также добавил, что Турция должна нести ответственность перед пленными террористов из "Исламского государства" (запрещена в РФ). Трамп назвал США "великой страной" и заявил о, что они сделали в борьбе с терроризмом "намного больше, чем кто-либо мог ожидать".