Дональд Трамп рамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей большой и непревзойденной мудрости посчитаю выходящим за рамки, я развалю экономику Турции,
- написал американский лидер
Глава Белого дома также добавил, что Турция должна нести ответственность перед пленными террористов из "Исламского государства" (запрещена в РФ). Трамп назвал США "великой страной" и заявил о, что они сделали в борьбе с терроризмом "намного больше, чем кто-либо мог ожидать".
Фото: AP
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