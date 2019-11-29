В Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина

Российский депутат объяснил позицию Европы в данном вопросе.

В Госдуме оценили ответ Эмманюэля Макрона на послание Владимира Путина. Первый зампред комитета по международным делам заявил, что предложение политика весьма логичное. Об этом сообщили в RT.

Дмитрий Новиков назвал две причины, по которым нужно ввести мораторий на размещение РСМД в Европе. Первая - касается того аспекта, что европейское сообщество и до этого было озабочено позицией США. В ЕС недовольны тем, что Америка взламывает соглашения, которые долгое время была гарантией мира. Вторая причина относится к интересу европейцев в более независимой политике от Вашингтона.

Напомним, что само предложение по РСМД в Париже отклонили, но восприняли его как основу для возможных обсуждений. Макрон призвал тщательно изучить инициативу о обсудить в нескольких форматах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин и Макрон обсудили украинский вопрос.

Видео: YouTube/Russia Insight