Путин и Макрон обсудили украинский вопрос

Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Во время него главы государств обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проинформировал своего коллегу о передаче Киеву задержанных в Керченском проливе судов. Также главы государств обсудили предстоящий саммита в "нормандском формате". Они подчеркнули, что встреча должна реально способствовать осуществлению минских соглашений. Это особенно касается урегулирования конфликта в Донбассе.
Саммит в "нормандском формате" должен пройти 9 декабря в Париже. На нем будут присутствовать главы России, Украины, Германии и Франции.
Видео: YouTube/
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