  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:54
27
Rybka123

Путин и Макрон обсудили украинский вопрос

0 0

Президенты должны встретится на саммита в "нормандском формате" в декабре.

Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Во время него главы государств обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал своего коллегу о передаче Киеву задержанных в Керченском проливе судов. Также главы государств обсудили предстоящий саммита в "нормандском формате". Они подчеркнули, что встреча должна реально способствовать осуществлению минских соглашений. Это особенно касается урегулирования конфликта в Донбассе. 

Саммит в "нормандском формате" должен пройти 9 декабря в Париже. На нем будут присутствовать главы России, Украины, Германии и Франции. 

Видео: YouTube/

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии