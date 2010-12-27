Путин и Макрон обсудили украинский вопрос

Президенты должны встретится на саммита в "нормандском формате" в декабре.

Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Во время него главы государств обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал своего коллегу о передаче Киеву задержанных в Керченском проливе судов. Также главы государств обсудили предстоящий саммита в "нормандском формате". Они подчеркнули, что встреча должна реально способствовать осуществлению минских соглашений. Это особенно касается урегулирования конфликта в Донбассе.

Саммит в "нормандском формате" должен пройти 9 декабря в Париже. На нем будут присутствовать главы России, Украины, Германии и Франции.

Видео: YouTube/