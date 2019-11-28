Стало известно о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

Франция готова рассмотреть предложение президента РФ о введении запрета на развертывание РСМД в Европе.

Стало известно о реакции Эммануэля Макрона на письмо Владимира Путина по ракетам. Франция готова рассмотреть предложение президента РФ о введении запрета на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine.

Напомним, в начале августа США вышли из ДРСМД и вместе с НАТО обвинили Москву в нарушении соглашения. Россия выдвинула Вашингтону аналогичные обвинения.

В конце сентября Путин направил письмо странам-участницам НАТО и некоторым другим государствам, не входящим в блок, в частности Китаю. Президент призвал поддержать Россию в рамках моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах. В НАТО назвали это письмо "игнорирующим реальность" и заявили, что Россия уже разместила одну такую ракету, тем самым нарушив ДРСМД.

Ранее мы писали, что Путин и Макрон обсудили украинский вопрос.