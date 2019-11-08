Йенс Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО. Генеральный секретарь ассамблеи не разделяет мнение президента Франции. Об этом спикер заявил во время пресс-конференции. Подобное отношение к ситуации высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она сочла высказывание главы Франции "резким".
По мнению Йенса, НАТО остается сильным, а США и ЕС усиливают коллективную оборону.
Мы реализовали самое крупное со времен "холодной войны" усиление обороны
прокомментировал специалист
Политик напомнил, что Америка регулярно увеличивает свое присутствие в Европе. Напомним, что ранее Макрон заявил, что НАТО пережило "смерть мозга". Он объяснил это отсутствием координации внутри союза.
Ранее Piter.tv писал о том, что Эмманюэль Макрон назвал сценарии развития России.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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