Эммануэль Макрон назвал сценарии развития России

Политик предложил три пути, по которым может пойти Москва.

Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России. Об этом политик рассказал журналистам издания The Economist. В первом случае Москва восстановит статус супердержавы, делая упор исключительно на собственные силы. Однако сделать это будет достаточно сложно из-за нехватки экономической мощи и численности населения.

Также страна может пойти по пути "евразийской модели" развития. В этом случае ей придется бороться с Китаем, который является доминантным в этой категории. Глава Франции добавил, что сейчас Путин все дальше отдаляется от реализации подобного проекта.

Третий вариант предполагает поиск новой сбалансированной модели взаимоотношений с Европой. Сейчас же в Кремле считают ЕС вассалом Запада из-за близости НАТО к границам. По мнению Макрона, данный взгляд может быть пересмотрен правительством России.

Ранее Piter.tv писал о том, что Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО.

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