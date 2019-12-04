Германия объявила персонами нон-грата двух российских послов

Такое решение называют ответом на бездействие России в расследовании убийства в Берлине.

Германия объявила двух российских послов персонами нон-грата и заявила о решении выслать их из страны. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Власти ФРГ назвали это решение ответом на то, что российские власти, несмотря на запросы с немецкой стороны, не приняли достаточного участия в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

Кроме того, в Германии заявили, что убить Зелимхана Хангошвили могли по заказу госорганов России или Чечни. В связи с этим в ФРГ хотят ввести санкции против России.

По версии следствия, из пистолета с глушителем выстрелил гражданин РФ Вадим Красиков. Убийство произошло 23 августа 2019 года.

В свою очередь в МИД России назвали высолку двух российских дипломатов из посольства ФРГ в Берлине "безосновательными и недружественными". В отношении Германии будут предприняты ответные меры.

Ранее WSJ узнал о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине.