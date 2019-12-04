WSJ узнал о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Москва может попасть под дипломатические санкции.

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине. Германия может ввести новые ограничения против России из-за гибели соратника Басаева. Это произойдет, если власти смогут подтвердить наличие российского следа в преступлении. Расследованием дела займется федеральная прокуратура. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Напомним, что 23 августа в Берлине убили бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Гражданина Грузии чеченского происхождения "убрали" выстрелом в голову. Погибший считался приближенным к лидерам чеченских группировок.

Сейчас установлена личность подозреваемого. Им оказался гражданин РФ Вадим Красиков. Его также подозревают в причастности к убийству бизнесмена в Москве в 2013 году. Тогда погиб предприниматель из Кабардино-Балкарии. Очевидцы рассказали, что мужчину убил "киллер на велосипеде". Россиянин получил поддельные документы, по которым смог покинуть страну. Предположительно, он имел влиятельных покровителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить.