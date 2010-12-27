Об этом политик написал в Twitter.

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить. Лидер ЛДПР считает, что Москва способна превентивно ликвидировать Киев. Об этом общественный деятель написал в своем аккаунте в Twitter. Такое высказывание политик сделал, комментируя отношение Дональда Трампа к Украине

Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го...Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить считает политик

По словам Жириновского, Киев "сошел с ума" и продолжает заражать этим Америку. Однако Россия не может терпеть подобное поведение, так как Штаты имеют ядерное оружие. Сейчас в стране ведется расследование, которое изучает поведение Трампа. Его возглавляет Адам Шифф. Разведка заинтересовалась президентом США после обращения сотрудника ЦРУ, который имел доступ к разговору главы страны с Владимиром Зеленским.

Ранее Piter.tv писал о том, что Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

