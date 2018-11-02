Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Законопроект будет изучен депутатами Госдумы.

Владимир Жириновский предложил расширить границы самообороны. Об этом сообщили "Известия". Политик приводит в пример американское законодательство. В нем действует норма "Мой дом - моя крепость". Владельцам помещений разрешают убивать незваных гостей, если те вламываются в дома без разрешения. Полиция понимает, что в такой момент сложно оценить уровень угрозы, а преступник должен быть готов, что ему дадут отпор. Статистика показывает, что в 98% такая позиция оправдывает такие жесткие методы защиты.

В ближайшее время глава партии ЛДПР направит соответствующий законопроект в Госдуму. В нем говорится об отказе наказаний для граждан, превысивших самооборону в случае угрозы насилия. Жириновского не устраивает, что зачастую пострадавшие сами оказываются на скамье подсудимых, пытаясь защититься. По мнению депутата, сейчас "система оценки такой угрозы очень размыта".

На данный момент инициативу не прокомментировали в полиции и Росгвардии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Оксана Пушкина сообщила об угрозах в адрес авторов закона о бытовом насилии.

