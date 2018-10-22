Оксана Пушкина сообщила об угрозах в адрес авторов закона о бытовом насилии

Неизвестные пишут сообщения оскорбительного характера и угрозы в адрес авторов законопроект о домашнем насилии и их семей.

Депутат Оксана Пушкина обратилась в органы из-за угроз в адрес авторов проекта о домашнем насилии, пишет РБК.

Пушкина рассказала, что всем соавторам инициативы приходят угрозы в социальных сетях. Кроме нее угрожают адвокатам Мари Давтян, Алексею Паршину и Алене Поповой, которая создала сеть для взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна.

Неизвестные пишут сообщения оскорбительного характера и угрозы в адрес авторов и их семей. По мнению Пушкиной, вокруг проекта развернулась "организованная и финансируемая кампания". Депутат сопоставила происходящее с протестами против фильма Алексея Учителя "Матильда". Так, движение "Сорок сороков", ранее митингующее против фильма о Кшесинской, объявило "всероссийскую акцию сопротивления". Пушкина рассказала, что в октябре слушание проекта чуть не сорвали, а авторов в адрес авторов проекта протестующие перед Советом Федерации кричали оскорбления.

Несмотря на происходящее авторы закона о домашнем насилии не собираются оставлять работу. Ранее к Путину с просьбой не допустить принятия закона обратились 182 православные и родительские организации. По их мнению, у истоков законопроекта стоят иностранные агенты. Напомним, в 2017 году в России был принят закон Елены Мизулиной о декриминализации поев в семье. По словам политика, уголовное наказание за побои нанесет непоправимый вред семейным отношениям. Летом 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить закон о наказании за домашнее насилие до 1 декабря.

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