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Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила о заражении коронавирусом
Сегодня, 16:57
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matveyvn

Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила о заражении коронавирусом

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Она переносит болезнь бессимптомно.

Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. Сообщение об этом появилось в её телеграм-канале.

На сегодняшнем пленарном заседании спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о двух парламентариях, у которых подтвердился COVID-19.

Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов.

Оксана Пушкина, депутат Госдумы

Она отметила, что переносит болезнь без симптомов. Температуры у Пушкиной нет, а томография показала, что поражение лёгких минимально.

Пушкина добавила, что надеется скоро вернуться к работе.

Ранее мы писали, что Татьяна Навка заразилась коронавирусом.

Теги: госдума, коронавирус, оксана пушкина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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