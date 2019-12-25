Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила о заражении коронавирусом

Она переносит болезнь бессимптомно.

Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. Сообщение об этом появилось в её телеграм-канале.

На сегодняшнем пленарном заседании спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о двух парламентариях, у которых подтвердился COVID-19.

Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов. Оксана Пушкина, депутат Госдумы

Она отметила, что переносит болезнь без симптомов. Температуры у Пушкиной нет, а томография показала, что поражение лёгких минимально.

Пушкина добавила, что надеется скоро вернуться к работе.

Ранее мы писали, что Татьяна Навка заразилась коронавирусом.