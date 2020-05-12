Татьяна Навка заразилась коронавирусом

Вместе с Дмитрием Песковым они находятся под наблюдением врачей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка была госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал издания Daily Storm.

По словам бывшей фигуристки, они с мужем находятся под контролем врачей и нет никаких поводов для переживаний.

Чтобы не подвергать риску всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в изоляции, пока муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, заразилась от него. Татьяна Навка, экс-фигуристка

Ранее мы писали, что Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом он рассказал агентству "РИА Новости".

Видео: YouTube / ЖАСМИН, Регина Тодоренко, NBC News, BBC News, CBS News