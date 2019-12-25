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Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Сегодня, 15:40
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matveyvn

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

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Сейчас он находится в больнице.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом он рассказал агентству "РИА Новости".

Официальный представитель Кремля рассказал, что сейчас он находится в больнице.

Да, заболел. Лечусь.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она стала уже третьим членом правительства, который заразился коронавирусом — после премьер-министра Михаила Мишустина и министра строительства Владимира Якушева.

Теги: коронавирус, кремль, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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