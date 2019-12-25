Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом он рассказал агентству "РИА Новости".
Официальный представитель Кремля рассказал, что сейчас он находится в больнице.
Да, заболел. Лечусь.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она стала уже третьим членом правительства, который заразился коронавирусом — после премьер-министра Михаила Мишустина и министра строительства Владимира Якушева.
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