Она находится дома, работает удалённо.

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Об этом агентству ТАСС сообщила её пресс-секретарь Анна Усачёва.

По её словам, сейчас Любимова находится дома, работает удалённо, совещания проводит в формате видеоконференции. Её заболевание протекает в лёгкой форме, необходимости в госпитализации нет.

Ольга Любимова стала уже третьим членом правительства, который заразился коронавирусом — после премьер-министра Михаила Мишустина и министра строительства Владимира Якушева.

Ранее Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь. Чиновник пояснил, что премьер-министр страны регулярно выходит на телефонную связь с подчиненными.