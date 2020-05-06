Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Глава правительства проводит телефонные переговоры с подчиненными.

Антон Силуанов рассказал, как Михаил Мишустин работает, несмотря на болезнь. Информацией министр финансов поделился с журналистами "Ведомостей". Чиновник пояснил, что премьер-министр страны регулярно выходит на телефонную связь с подчиненными.

Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления прокомментировал Антон Силуанов

Глава Минфина заметил, что сейчас глава правительства находится на лечении в одном из московских медицинских учреждений. Михаил Мишустин временно назначил исполняющего обязанности руководителя правительства первого вице-премьера страны Андрея Белоусова. Несмотря на госпитализацию Мишустин вовлечен в рабочий процесс. Все лица, контактировавшие с чиновником, изолированы и проверены на наличие коронавируса.

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса.

Видео: government.ru