Министр финансов объяснил, почему деньги нельзя раздать "с вертолета".

Антон Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса. Об этом чиновник рассказал в интервью изданию "Ведомости". Министр финансов пояснил свою позицию тем, что у страны нет возможности "печатать резервные валюты". В противоположной ситуации правительство могло бы раздать населению денежные средства "с вертолета".

Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке прокомментировал Антон Силуанов

По словам министра финансов, России следует сосредоточиться на оказании поддержке бизнес-индустрии, чтобы работодатели могли сохранить сотрудников на рабочих местах. По мнению чиновника, сейчас также важно оказать помощь гражданам в выплате первоочередных расходов на питание, жилплощадь и выплату кредитов.

Антон Силуанов напомнил, что малый бизнес, который пострадал от экономического кризиса, получает в России шестимесячную отсрочку по выплате налогов и кредитов, арендным платежам, гранты в размере МРОТ на сотрудника, а также беспроцентные кредиты на зарплату.

Орешкин рассказал о негативном прогнозе для экономики РФ. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.

Видео: YouTube / Сбербанк TV