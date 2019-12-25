Орешкин рассказал о негативном прогнозе для экономики РФ

Об этом помощник президента РФ сообщил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал, что по итогам второго квартала 2020 года для экономики России ожидаются негативные прогнозы. Отечественным властям необходимо своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса. Об этом эксперт рассказал 19 апреля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Орешкин также отметил, что для сглаживания кризисной ситуации власти приняли решения по поддержке населения, выплат материнского капитала, расширили пособие по безработице и представили ряд мер для помощи малому и среднему бизнесу.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что объем Фонда национального благосостояния к концу 2020 года с учетом всех расходов составит 7 триллионов рублей.

