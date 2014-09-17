Подруга увезенной из убежища в Дагестане чеченки обратилась к депутату Оксане Пушкиной

Девушка попросила депутата провести свое расследование произошедшего.

Подруга чеченки Халимат Тарамовой, которую родственники вывезли из убежища для женщин в Дагестане, Анна Манылова попросила депутата Госдумы Оксану Пушкину провести собственное расследование.



Девушка записала видеообращение, где рассказала, что Тарамову "насильно заталкивали в машину, хотя она сопротивлялась и не хотела этого". Она призвала Пушкину не доверять чеченским СМИ и правозащитникам и добиться личной встречи с Тарамовой.

Также Манылова заявила, что готова лично предоставить доказательства необходимости спасения Тарамовой.

10 июня силовики нагрянули в кризисную квартиру в Махачкале и задержали ее жительниц, в том числе и Тарамову. 14 июня девушка появилась в эфире телекомпании "Грозный" вместе с родственниками и сказала, что с ней все хорошо. При этом ранее в своем видеообращении Тарамова сообщала, что сбежала из дома, так как ее избивали.

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Видео: Instagram / @votetoanya