Анджелина Джоли собирается доказать в суде домашнее насилие со стороны Брэда Питта

В сентябре 2020 года стало известно о возросшей напряженности между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.

Актриса Анджелина Джоли готовится представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны своего бывшего супруга Брэда Питта. Об этом сообщило издание The Blast.

Предполагается, что в разбирательстве будут представлены свидетельские показания трех несовершеннолетних детей Шайло, Нокса и Вивьен. Также выступить могут Захара и Мэддокс, но так как они взрослые, то уже не нуждаются в согласии родителей.

В сентябре 2020 года стало известно о возросшей напряженности между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. В преддверии судебного разбирательства по делу об опеке над детьми у экс-супругов начались новые конфликты.

Ранее дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло отказалась от фамилии отца.

Фото: Instagram/ @bradpittofflcial