Дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло отказалась от фамилии отца

Шайло Джоли-Питт удалила фамилию отца из своего профиля в социальных сетях.

Дочь американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца. Об этом сообщило издание The Mirror.

Шайло Джоли-Питт удалила фамилию отца из своего профиля в социальных сетях. Журналисты предположили, что для актера это может стать сильным ударом, так как с 14-летней дочерью у него были самые теплые отношения.

Возможно, это знак того, что он может упустить Шайло [в бракоразводном процессе]. источник

В настоящее время все шестеро детей Джоли и Питта живут с актрисой в ее особняке в Лос-Анджелесе. Но при этом они регулярно общаются с отцом, так как он пока также исполняет родительские обязанности. Пара подала заявление на развод в сентябре 2016 года.

Ранее дочь Питта и Джоли передумала менять пол.

Фото: Instagram/ @bradpittofflcial