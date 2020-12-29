Дочь Питта и Джоли передумала менять пол

У Шайло отрасли довольно длинные волосы, она сменила стиль одежды и даже надела серьги.

С самых малых лет дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила, что она родилась не в том теле. Шайло носила короткую мужскую стрижку, по некоторым слухам она даже начала гормональную терапию и в будущем хотела сделать операцию по смене пола.

Недавно поклонники увидели актрису с двумя дочками на шоппинге. У Шайло отрасли довольно длинные волосы, она сменила стиль одежды и даже надела золотые женские серьги.

По некоторым данным, девочка передумала менять пол.

Ранее Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным в глазах целого города.

Фото: Instagram / justjared