Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным в глазах целого города

Позже актер отомстил своему коллеге за этот курьезный случай.

Актер Джордж Клуни в интервью журналу GQ рассказал о курьезном случае, который случился с ним во время съемок фильма "Двенадцать друзей Оушена". Часть киноленты снимали в Комо в Италии, где Клуни прожил несколько лет. Его коллега по съемочной площадке Брэд Питт решил его разыграть и выставил высокомерным в глазах целого города.

По словам актера, Питт разослал местным жителям, а также расклеил по всему городу листовки с призывом "по-особенному" относиться к Клуни. В листовках говорилось, что к Джорджу Клуни можно обращаться только по имени его персонажа в фильме "Двенадцать друзей Оушена", а именно Дэнни Оушен. Кроме того, Питт призвал не смотреть Джорджу в глаза.

На этот призыв оперативно отреагировали местные СМИ. Тогда газеты писали: "Дьявол! Джордж Клуни – дьявол". Актер назвал все это ужасной историей и рассказал, что позже отомстил Питту за нее.

Фильм "Двенадцать друзей Оушена" режиссера Стивена Содерберга вышел в прокат в 2004 году. По сюжету, гангстер Денни Оушен собрал свою банду профессиональных грабителей и мошенников. Они задумали совершить три ограбления в европейских столицах. Владелец казино Терри Бенедикт, которого Оушен ограбил в Лас-Вегасе, жаждет мести и пытается настигнуть банду. За грабителями также охотятся агенты Европола и Диннер Джекет.

Кроме Джорджа Клуни и Брэда Питта в фильме снялись Мэтт Дэймон, Кэтрин Зета-Джонс, Джулия Робертс, Венсан Кассель и др.

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Фото: Instagram / george_clooney_page