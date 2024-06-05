В МИД РФ оценила лоббирование интересов Белого дома американскими актерами.

Многие американские актеры имеют благополучную профессиональную карьеру благодаря тому, что лоббируют или откровенно продвигают определенную политическую повестку в своей стране. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Таким образом дипломат прокомментировала высказывание сооснователя "Фонда Клуни за справедливость" Джорджа Клуни об "оговорках" по поводу возможного ареста российских журналистов, находящихся на территории Европы. По словам эксперта шоу, другие актеры из США имеют нагрузку, в виде подобных тем. В частности, речь может идти о Тибете, антироссийском давлении и прочем.

Когда Клуни начал говорить, что "нас не так нас поняли" – да нет, мы всё правильно поняли. Вы, чета Клуни со своим фондом, берете деньги за лоббирование, а иногда даже не лоббирование, а продвижение той повестки, которую вам за эти деньги и дают. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Бездонная яма". Захарова о противоречивых заявлениях в фонде Клуни.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik