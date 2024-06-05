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"Бездонная яма". Захарова о противоречивых заявлениях в фонде Клуни

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В МИД России прокомментировали слова Анны Нейстат о необходимости арестовать журналистов из РФ, работающих в Европе.

Деятельность "Фонда Клуни за справедливость", сооснователем которого является американский актер Джордж Клуни, имеет только одну цель – зарабатывание денежных средств. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. 

Непонятно другое: а сколько нужно, в частности, этой паре – Клуни и его супруге… – сколько им нужно этих денег <…> Идет абсолютно нечистоплотная, убогая и грязная… молотьба денежная <…>. Это какая-то бездонная яма, и только деньги определяют подобные вещи.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что директор по юридическим вопросам проекта Docket (работающего в рамках фонда Джорджа Клуни) Анна Нейстат публично рассказала о том, что  данная организация планирует добиваться ареста российских журналистов, которые находятся на территории европейского региона. Позже сам Джордж Клуни отметил, что его фонд никогда бы не стал преследовать сотрудников СМИ.

Захарова: РФ обеспечит безопасность из-за призывов снять запрет на использование оружия.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: джордж клуни, мария захарова, мид
Категории: Тема дня,

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