В МИД РФ напомнили о предупреждении Владимира Путина к западным странам.

Москва обеспечит безопасность из-за призывов снять запрет на использование оружия. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что руководство страны даст соразмерный ответ недружественным действиям на фоне европейских и натовских призывов снять ограничения на использование армией киевского режима западного вооружения.

Ответ российских вооруженных сил на подобные действия будет соразмерным, безопасность России будет обеспечена, как сказал президент России Владимир Путин, за счет создания санитарной зоны на Украине. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: в НАТО лоббируют сдерживание Украины на вступление в альянс.

Фото и видео: МИД России