Захарова: в НАТО лоббируют сдерживание Украины на вступление в альянс

В МИД РФ напомнили о стремлениях польских властей в отношении Украины.

Одной из причин, если не ключевой, того, что Украину не принимают в состав Североатлантического военного альянса, является лоббирование внутри блока польских национальных интересов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница объяснила, что власти в Варшаве стремятся получить территории киевского режима. Речь идет о том, что Польша не хочет фиксировать желаемые Украиной государственные границы.

Для того, чтобы оставлять это окно возможностей открытым для Польши. Поэтому заявления польских представителей отличаются от заявлений Макрона. Потому что, в отличие от него, они понимают, чего они ждут, они понимают, зачем они это говорят, и они очень хорошо понимают, к чему они готовятся. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Запад создает атмосферу давления перед конференцией по Украине.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik