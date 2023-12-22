Захарова: Запад создает атмосферу давления перед конференцией по Украине

В МИД РФ оценили "саммит мира", организованного международными союзниками Киева в Швейцарии.

Проведение мирной конференции по Украине в Швейцарии – это попытка стран коллективного Запада оказать давление на Москву. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница пояснила, что мероприятие по форме действительно напоминает формат конференции или саммита, однако на самом деле оно не будет иметь никакого отношения к миру в регионе. В МИД РФ полагают, что недружественные государства считают, что подобными вещами они смогут принудить кого-то на геополитической арене.

Но с нами так это дело не работает. Возможно, они что-то еще пробуют и пытаются, видя, так сказать, провал своей задумки с так называемой формулой Зеленского, и идут вот таким экстремистским путем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik