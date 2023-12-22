Захарова: Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Дипломат сослалась на недавний ответ МИД ФРГ на ноту посольства РФ в Германии.

Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, немецкие власти "упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности". Захарова сослалась на недавний ответ МИД ФРГ на ноту посольства РФ в Германии с соответствующим требованием российской стороны

Ранее Захарова назвала дискриминационным запрет Норвегии на въезд российским туристам.

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