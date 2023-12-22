Захарова назвала дискриминационным запрет Норвегии на въезд российским туристам

В МИД РФ отреагировали на решение Осло.

Запрет норвежских властей на въезд российским туристам носит дискриминационный характер, направленный на разрушение двусторонних отношений. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что наша страна разработает ответные меры в качестве реакции на недружественные шаги Осло, которые будут связаны с национальными интересами РФ.

Он направлен на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что со своей стороны российское руководство по-прежнему не собирается закрываться от норвежских граждан, поэтому ограничений на въезд иностранных граждан из Норвегии, прибывающих в страну в добрыми намерениями, не будет. Мария Захарова указала на нарушение коллективным Западом собственных обязательств международного права.

Захарова: Россия остается самым надежным поставщиком газа, несмотря на санкции.

Фото и видео: МИД России