Москва, несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада и подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря, все еще остается самым надежным поставщиком природного газа. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.
Несмотря на это, <…> Россия остается все равно самым надежным поставщиком газа и на 100% выполняет свои контрактные обязательства.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Дипломат констатировала, что недружественные государства не проводят должного расследования подрыва трубопроводов. Она подчеркнула, что именно Запад наложил ограничения на поставки углеводородов из России, хотя в прекращении поставок газа теперь обвиняют российское руководство.
Захарова: ШОС может стать гарантом евразийской безопасности.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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