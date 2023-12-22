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Захарова: Россия остается самым надежным поставщиком газа, несмотря на санкции

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В МИД РФ напомнили о запретах, вводимых Евросоюзом.

Москва, несмотря на санкционное давление  со стороны коллективного Запада и подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря, все еще остается самым надежным поставщиком природного газа. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Несмотря на это, <…> Россия остается все равно самым надежным поставщиком газа и на 100% выполняет свои контрактные обязательства.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат  констатировала, что недружественные государства не проводят должного расследования подрыва трубопроводов. Она подчеркнула, что именно Запад наложил ограничения на поставки углеводородов из России, хотя в прекращении поставок газа теперь обвиняют российское руководство.

Захарова: ШОС может стать гарантом евразийской безопасности.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: газ, евросоюз, запад, мария захарова, мид, соловьёв live, углеводороды
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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