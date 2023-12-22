Захарова: ШОС может стать гарантом евразийской безопасности

В МИД РФ рассказали о необходимости перейти к многополярности.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать фактором или гарантом евразийской безопасности и несущей конструкцией для мировой безопасности. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ подчеркнули, что ШОС имеет все предпосылки для того, чтобы стать опорой для многополярного устройства.

И в том числе стать фактором – фактором ли, гарантом ли, еще предстоит выяснить – вот этой самой евразийской безопасности, которая в свою очередь станет, здесь сомнений даже нет, частью несущей конструкции общей мировой безопасности. И об этом говорили все участники Совета министров иностранных дел стран ШОС. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik