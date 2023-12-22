"Взбеленилась старуха". Захарова о желании Зеленского видеть КНР на саммите

В МИД России прокомментировали слова главы Украины цитатой из сказки Александра Пушкина.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik ответила на заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о желании видеть Китай на саммите по украинскому мирному урегулированию цитатой из "Сказки о рыбаке и рыбке".

Он, конечно, никогда ничего не читал и никогда ничем не владел, с точки зрения ни науки, ни образования. <…> Это настолько все абсурдно, что он заявляет. "Взбеленилась старуха" – еще Пушкин Александр Сергеевич в своей "Сказке о рыбаке и рыбке писал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью новостному агентству Reuters о том, что политик хочет видеть на швейцарском саммите представителей Пекина. Китайские власти неоднократно подчеркивали, что не видят смысла в проведении мероприятия без участия России.

"Влажными лапками". Захарова о попытках США "добраться" до Евразии.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik