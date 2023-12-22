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"Влажными лапками". Захарова о попытках США "добраться" до Евразии

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В МИД России оценили реакцию ШОС на действия США на геополитической арене.

В американской администрации хотели бы перенести деструктивные процессы на пространство Евразии, однако у них ничего не получится. Это связано с тем, что члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не хотят допустить экспериментов Вашингтона на своей территории, потому что знают, к каким результатам это приводит в других частях мира. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. 

У Штатов получится только так, как в других частях мира – развалить, насаждать проблемы.  Это понимание того, какая колоссальная ответственность ляжет на наши страны, если западники своими влажными лапками доберутся и начнут насаждать демократию, в их понимании этого слова.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ надеется, что новый кабмин Сербии продолжит линию сотрудничества с Москвой.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: евразия, мария захарова, мид, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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