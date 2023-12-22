Захарова: РФ надеется, что новый кабмин Сербии продолжит линию сотрудничества с Москвой

В МИД России призвали Белград развивать двусторонние контакты с Москвой.

Россия надеется, что новый кабинет министров в Сербии, утвержденный 2 мая 2024 года, продолжит линию стратегического сотрудничества с Москвой. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что формирование правительства в Белграде является внутренним делом страны.

Мы рассчитываем, что новый кабинет министров Сербии продолжит реализацию курса, который подразумевает дальнейшее развитие двусторонних связей и укрепление многопланового сотрудничества на благо наших народов. Мы со своей стороны, конечно, к этому готовы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала преступлением заявление главы МОК.

Фото и видео: МИД России