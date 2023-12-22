Захарова назвала преступлением заявление главы МОК

В МИД РФ напомнила о попытке МОК не допустить атлетов к летним Олимпийским играм.

Заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о поиске высказываний российских спортсменов, которые могут послужить недопуском к летней Олимпиаде в Париже, проводимой в 2024 году,, является преступным. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница напомнила о прессе о высказывании иностранца о том, что председатели МОК обращались к украинским коллегам, чтобы те отслеживали слова атлетов из РФ в интернете, социальных сетях и СМИ, на предмет выявления определенных суждений и комментариев, которые могли бы стать основанием для отказа в допуске к Олимпийским играм.

Мы бы назвали ранее это верхом непорядочности, на самом деле это преступное заявление. Это логика, которая идет не просто в разрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Томаса Баха. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала геноцидом принятый Киевом закон о мобилизации.

Фото и видео: МИД России