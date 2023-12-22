Захарова назвала геноцидом принятый Киевом закон о мобилизации

В МИД РФ напомнили, что в законную силу документ вступил с 18 мая.

Принятый на территории Украины закон о всеобщей мобилизации является актом геноцида в отношении местного населения. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

А теперь о действительно страшном, о преступном законе, который 18 мая на Украине вступает в силу. Речь идет, я считаю, об акте геноцида в отношении украинского народа со стороны киевского режима и тех, кто за ним стоит. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ ответит молниеносно, если на Западе будут приняты меры против российских СМИ.

Фото и видео: МИД России