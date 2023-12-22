Захарова: РФ ответит молниеносно, если на Западе будут приняты меры против российских СМИ

В МИД РФ оценили попытки ЕС притеснять российских журналистов.

Кремль ответит молниеносно в том случае, если в странах коллективного Запада будут приняты меры против российских СМИ. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что страна ранее уже крайне болезненно для недружественных государств отвечала на притеснения отечественных журналистов.

Если подобные меры будут реализованы со стороны ЕС, неважно - коллективного Брюсселя или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты... несмотря на то, что западным корреспондентам не захочется, но им придется также ощутить наши ответные меры. Вот до этого они ощущали нашу любовь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: визит Блинкена в Киев говорит о том, что ситуация на фронте вызывает тревогу.

Фото и видео: МИД России