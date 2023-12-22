В МИД РФ рассказали о том, зачем официальные лица США приезжают на Украину.

Рабочий визит американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев говорит о том, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины вызывает тревогу у стран коллективного Запада и конкретно в администрации СШа при президенте Джо Байдене. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

14-15 мая на Украине с визитом находился госсекретарь США. Очевидно, что положение дел на фронте и военные неудачи ВСУ вызывают все более серьезную тревогу в администрации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что никакие вооружения не спасут от краха режим Зеленского.

Фото и видео: МИД России