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Захарова: визит Блинкена в Киев говорит о том, что ситуация на фронте вызывает тревогу

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В МИД РФ рассказали о том, зачем официальные лица США приезжают на Украину.

Рабочий визит американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев говорит о том, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины вызывает тревогу у стран коллективного Запада и конкретно в администрации СШа при президенте Джо Байдене. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

14-15 мая на Украине с визитом находился госсекретарь США. Очевидно, что положение дел на фронте и военные неудачи ВСУ вызывают все более серьезную тревогу в администрации.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что никакие вооружения не спасут от краха режим Зеленского.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, рабочая поездка, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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