Disney запустила в производство третьего "Дэдпула"

Два предыдущих фильма стали самыми кассовыми в Marvel Studios и киновселенной Людей Икс.

Компания Disney начала разработку третьего фильма про Дэдпула. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Два предыдущих комикса о наемном убийце стали самыми кассовыми в Marvel Studios и киновселенной Людей Икс. Они заработали в прокате более 1,5 млрд рублей по всему миру. Это рекордная сумма еще и потому, что фильмы выходили с возрастным рейтингом R (18+).​ Разработчики намерены сохранить этот рейтинг и в третьей части.

Известно, что уже найдены сценаристы для сиквела. Сценарий напишут сестры Элизабет и Венди Молин. Режиссер третьей части "Дэдпула" поменяется, поскольку постановщик второй части Дэвид Литч занят в других проектах. Главную роль по-прежнему будет исполнять Райан Рейнольдс.

Уэйд Уилсон – наемник. Будучи участником программы вооруженных сил под названием "Оружие Х", он приобрел невероятную силу, проворство и способность к исцелению. Однако это далось ему страшной ценой: его тело изуродовано, клеточная структура постоянно меняется, а здравомыслие сомнительно. Все, чего хочет Уилсон, это держаться на плаву в социальной выгребной яме. Но течение в ней слишком быстрое.

Первая часть "Дэдпула" вышла в прокат в 2016 года. Зрители увидели вторую часть через два года – в 2018 году. Дата премьеры третьей части франшизы не раскрывается.

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Фото: Instagram / deadpoolmovie