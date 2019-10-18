Крис Хемсворт показал подготовку к "Тору 4"

Актер опубликовал фотографию со своей тренировки.

Австралийский актер Крис Хемсворт опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой показал процесс подготовки к съемкам фильма "Тор: Любовь и гром". На снимке Крис переворачивает огромное колесо. Можно увидеть его мускулистое и подтянутое тело.

Комментарий к посту оставил коллега актера Крис Пратт. Он попросил Хемсворта завязать со столь интенсивными тренировками. По словам Пратта, они будут вместе сниматься в одном фильме. Если Хемсворт не прекратит тренироваться и быстро не наберет 11 кг, то Пратт будет плохо смотреться рядом с ним на экране.

Сюжет четвертого "Тора" пока не раскрывается. Известно лишь то, что в продолжении к роли Джейн Фостер вернется Натали Портман. Она предстанет перед зрителями в новом образе – Тора-женщины. Согласно комиксам, Джейн смогла поднять молот Мьёльнир, после того как Тор оказался его недостоин.

Премьера запланирована на 11 февраля 2022 года.

Ранее Александр Скляр обвинил Стаса Михайлова во лжи о поддержке артистов.

Фото: Instagram / chrishemsworth