Александр Скляр назвал Стаса Михайлова "упырем" за слова о заработке артистов

Михайлов высказался против государственной поддержки артистов в период пандемии коронавируса.

Российский певец Александр Скляр опубликовал в Facebook новый пост, в котором раскритиковал слова Стаса Михайлова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". Скляр назвал Михайлова "упырем" и обвинил его во лжи.

На "России-1" Михайлов высказался против государственной поддержки артистов в период пандемии коронавируса. Певец заявил, что даже во время отсутствия концертов он продолжает поддерживать свой коллектив и платить зарплату.

"Наглая циничная ложь! За все время пандемии этот субъект НИ КОПЕЙКОЙ!! не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы. Упырь", - прокомментировал Скляр слова Михайлова.

Скляр заявил, что в случае с Михайловым "ему все понятно". Артист уверен, что его коллеге необходимо поощрение, поэтому он "на голубом глазу" врет.

Ранее Стас Пьеха рассказал о борьбе с зависимостью и втором инфаркте.

Фото: ВКонтакте / Стас Михайлов