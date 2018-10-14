Стас Пьеха рассказал о борьбе с зависимостью и втором инфаркте

Певец определил свой диагноз, как семейная дисфункция.

Во вторник, 17 ноября, Стас Пьеха в интервью телеканалу "НТВ" рассказал, как боролся с наркотической зависимостью.

По мнению певца, из-за отсутсвия любви и поддержи в детстве, позже повзрослевшие люди заполняют пустоту запрещенными веществами. Пьеха отметил, что большая часть тех, с кем он начал этот неправильный путь, уже мертва. Певец уточнил, что зависимость от наркотиков, когда разрушаются все органы, – путь к самоубийству. Однако певец признался, что чувства тревоги, покинутости и тотального одиночества до сих пор не покинули его. В такие моменты он связывается с близкими. Он отметил, что реальные вещи, как, например, любовь, могут заменить эйфорические моменты от употребления вредных веществ.

Пьеха вспомнил, что пять лет назад произошел срыв, его госпитализировали в критическом состоянии. В тот раз он обратился за помощью к петербургской подруге. Врачам удалось спасти жизнь певца.

Ранее мы писали, что во вторник, 17 ноября, простились с Арменом Джигарханяном.

Фото: Instagram/Стас Пьеха