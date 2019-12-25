Прощание с народным артистом СССР состоится 17 ноября.

Названа дата похорон Армена Джигарханяна. Об этом в интервью РБК сообщил друг погибшего Артур Согомонян. По его сведениям, траурная церемония прощания с народным артистом СССР состоится 17 ноября.

Мы бы хотели в театре провести прощание, потому что есть очень много желающих. Очень много у него и учеников, и друзей и поклонников. Но пока сложно что-то сказать, это власти должны дать добро Артур Согомонян

Напомним, что Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября. Ему было 85 лет. Артист известен по ролям в таких фильмах как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя" и других. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса по числу сыгранных им ролей.

Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна

Фото: YouTube/Красный Квадрат, DISNEY Россия