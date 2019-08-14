Артист скончался на 86-м году жизни.

Умер Армен Джигарханян. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на коллег артиста по театру, в котором он служил. На данный момент известно, что актер ушел из жизни в ночь на 14 ноября. Народному артисту СССР было 85 лет.

Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя представитель театра

Первая экспертиза не смогла установить причину смерти Энди Картрайта.

Фото: Piter.tv