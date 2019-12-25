Первая экспертиза не смогла установить причину смерти Энди Картрайта

Арестованная жена рэпера по подозрению в убийстве свою вину не признает.

В пятницу, 13 ноября, стало известно, что первая экспертиза не установила причину смерти рэпера Александра Юшко, чье расчлененное тело обнаружили летом в Петербурге. Как сообщила ТАСС адвокат обвиняемой в убийстве Марины Кохал, назначена еще одна экспертиза.

Адвокат отметила, что с результатами экспертизы никто не дал ознакомиться, но предъявили постановление о назначении новой экспертизы. Причину смерти пока не установили.

Напомним, что в июле в Петербурге нашли расчлененное тело рэпера. Его жена Марина Кохал задержана и подозревается в убийстве. Обвиняемая утверждает, что рэпер умер от передозировки наркотиков, и свою вину не признает.

Ранее мы писали, что суд признал незаконным обыск в квартире адвоката Марины Кохал.

Фото: Картрайт/ ВК