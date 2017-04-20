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От ареста освобождена петербурженка, обвиняемая в убийстве рэпера Картрайта, своего супруга
Сегодня, 19:49
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От ареста освобождена петербурженка, обвиняемая в убийстве рэпера Картрайта, своего супруга

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Женщина убила своего супруга во время ссоры, а затем расчленила его тело и частично уничтожила останки.

Смольнинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения Марине Кохал с домашнего ареста на запрет определенных действий. Ее обвиняют в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта. 

По информации руководителя объединенной пресс-службы городских судов Дарьи Лебедевой, Кохал должна своевременно являться в суд. Также ей запрещено общаться со свидетелями и потерпевшей по делу, получать почтово-телеграфные сообщения, использовать интернет, иные средства связи. Телефоном можно пользоваться для вызова скорой помощи, полицейских и спасательных служб, для общения с контролирующими органами и судом.

Напомним, по версии следствия, не позднее 29 июля 2020 года женщина убила своего супруга во время ссоры, а затем расчленила его тело и частично уничтожила останки. Согласно экспертизе, у трупа не хватало восьми внутренних органов. На оставшихся частях патологоанатомы обнаружили воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли. 

Ранее на Piter.TV: в убийстве школьницы в Петербурге в 2023 году признаны виновными двое подростков. 

Фото: Piter.TV

Теги: запрет определенных действий, смольнинский райнный суд, убийство, убийство энди картрайта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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