Прокуратура утвердила Марине Кохал обвинительное заключение по убийству рэпера Картрайта

Она обвиняется в убийстве своего мужа мужа – рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Марины Кохал. Она обвиняется в убийстве и надругательстве над телами умерших. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, обвиняемая 24 июля 2020 года, находясь в квартире в доме 134 по Невскому проспекту, с целью убийства мужа, ввела ему инъекцию препарата, от которого у него развились шоковое состояние и выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте преступления.Далее обвиняемая, используя пилу-ножовку и нож, расчленила труп, уничтожила часть внутренних органов.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

В марте адвокаты заявили, что обжалуют новое уголовное дело, которое возбудили против Марины Кохал.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга (архив)