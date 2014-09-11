Адвокаты обжалуют новое уголовное дело, которое возбудили против Марины Кохал

В МВД Центрального района считают, что Кохал надругалась над телом умершего.

Смольнинский районный суд зарегистрировал жалобу адвокатов Марины Кохал на то, что уголовное дело в отношении нее было возбуждено незаконно. Об этом 29 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

10-го марта 2022 года дознаватель ОД УМВД России по Центральному району возбудил в отношении вдовы рэпера Энди Картрайта уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших". Адвокаты считают, что оснований для этого не было.

В тексте постановления говорится о том, что Кохал расчленила тело, чтобы сокрыть "следы совершенного ею преступления".

Цель сокрытия следов убийства (при которой действия по расчленению тела поглощаются составом ст.105 УК РФ и отдельной квалификации не требуют) находится в противоречии с целью надругательства над телом умершего, в противоречии с целью осквернения его памяти. отметили адвокаты.

Адвокаты Кохал просят суд признать постановление дознавателя незаконным и необоснованным. К производству жалоба пока не принята.

Рэпер Александр Юшко, известный как Энди Картрайт, умер летом 2020-го года. Следствие до сих пор не может выяснить точные обстоятельства его смерти.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга